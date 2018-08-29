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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:524

Управление гоструда: в Сумах всего 364 безопасных лифта

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание граждан на то, что лифты, установленные в многоэтажных домах, могут эксплуатироваться только при наличии у эксплуатирующей организации соответствующих разрешительных документов, выданных Гоструда на основании положительного заключения технической экспертизы.

В перечне лифтов, установленных в многоэтажных домах города Сумы, соответствующих требованиям охраны труда и которые разрешены к эксплуатации, всего 364 подъемника. В то же время, по словам мэра Сум Александра Лысенко, за 5 последних лет было отремонтировано почти 500.

С целью исключения несчастных случаев при использовании лифтом в случае установления факта эксплуатации лифта, находящегося вне закона (не вошел в выше приведенного перечень), необходимо обратиться к балансодержателю, владельцу лифта, Сумскому городскому совету, или в Управление Гоструда в Сумской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Лифты Управление гоструда в Сумской области

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