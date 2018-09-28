На Сумщине рождественская пьянка закончилась поножовщиной Путивльские полицейские задержали женщину, которая едва не убила своего знакомого.

В Путивльское отделение полиции обратилась 33-летняя жительница района, которая сообщила, что ножом ударил своего 27-летнего приятеля.

Чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции и карета скорой помощи. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее ножевое ранение грудной клетки, и доставили его в местную больницу, а женщину для объяснений обстоятельств случившегося направили в местное отделение полиции.

«Во время проверки выяснилось, что неоднократно судимая 33-летняя женщина недавно освободилась из мест лишения свободы, - комментирует Оксана Федченко, начальник Путивльского отделения полиции. - Полицейским она рассказала, что пришла домой к своему близкому знакомому отпраздновать Рождество, где не обошлось без водки. А когда между ними начался конфликт, она схватила кухонный нож и ударила им его в область грудной клетки. После чего пошла спать. А, протрезвев, вызвала правоохранителей».

Сейчас мужчина находится на лечении, его жизни уже ничего не угрожает, а его подругу задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (Тяжкие телесные повреждения). Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.