Травмоопасные горки в парке «Сказка» калечат сумчан Во время катания с горок в парке «Сказка» массово травмируются как взрослые, так и дети.

Сумские травмпункты и «скорая» уже почувствовали появление нового опасного развлечения. Как сообщили в травмпункте Сумской областной детской больницы, за выходные поступило много детей с этих горок. Статистику медики не уточнили, сославшись на большой объем работы.

Как сообщили в Сумском областном центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, к примеру, в субботу, 5 января, «скорая» в парк «Сказка» выезжала трижды. Травмировались двое детей – 9-и и 6-и лет, и один взрослый (41 год). Все пострадавшие с серьезными травмами головы были доставлены в Сумскую областную больницу для осмотра врачом-нейрохирургом. Три случая между собой не связаны. Все травмировались на горке расположенной слева от входа в парк со стороны проспекта Т.Шевченко.

По данным травмпункта Сумской горбольницы №1, за праздничные дни взрослый травматизм тоже возрос. С различными травмами в пятницу, субботу и понедельник обратилось больше 200 человек. Кроме катания с горок, у многих взрослых травмы связаны чрезмерным употреблением алкоголя.

Как рассказала сумчанка Каролина Романченко, обратившаяся вечером 7 января в травмпункт с ушибом поясницы после того как неудачно съехала по ледяной горке в парке «Сказка», самым травмоопасным участком оказался последний трамплинчик. Девушка написала на своей странице в Фейсбук:

«О том, что болит - о спине!!! Возможно уже слышали, что горка в детском парке опасна, вот и я слышала, что кто-то пострадал сильно. Подумала, ну, это единичный случай, что тут такого. Собрались с друзьями покататься, взяли напрокат тюбинги эти. Ребята прокатились первыми, сообщили, что ударились. Не знаю, чем я думала, но решила попробовать съехать с той горки, потому что уж очень давно хотела. Хочу заметить, чтобы никто ничего не подумал, мы были трезвые! Я съехала один единственный раз. Катилась прямо, не переворачивалась, не вылетала, самым опасным оказался последний трамплин перед озером, меня подбросило с этим тюбингом, приземлилась на нем, но в спину отдало так, что я легла и несколько минут не вставала. Поняв, что это не перелом, встала и пошла. Но боли оставались… Настояла на том, чтобы меня свозили в травмпункт, там у меня обнаружили ушиб поясницы».