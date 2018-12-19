В Конотопском исполкоме занимаются рэкетом? Секретарь Конотопского горсовета Татьяна Сизон обратилась к правоохранительным органам по поводу вымогания у владельцев киосков.

8 января, во время совещания с силовыми структурами города Татьяна Сизон обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить слухи по поводу финансовых поборов по отношению к предпринимателям города, сообщает Конотопский горсовет.

«До меня дошла информация, - отметила Сизон, - что два предыдущих года с владельцев малых архитектурных форм прежняя власть требовала ежемесячно по 200 долларов, чтобы их не закрыли. Более того, у меня есть информация и даже фамилии людей, которые являются работниками исполкома и которые якобы требуют от этих же предпринимателей уже по 400 долларов. Прошу проверить эти данные и в случае подтверждения такой информации прекратить это безобразие в городе и принять соответствующие меры. 90-е в наш город не вернутся!».