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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40359

В Конотопском исполкоме занимаются рэкетом?

Секретарь Конотопского горсовета Татьяна Сизон обратилась к правоохранительным органам по поводу вымогания у владельцев киосков.

8 января, во время совещания с силовыми структурами города Татьяна Сизон обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить слухи по поводу финансовых поборов по отношению к предпринимателям города, сообщает Конотопский горсовет.

«До меня дошла информация, - отметила Сизон, - что два предыдущих года с владельцев малых архитектурных форм прежняя власть требовала ежемесячно по 200 долларов, чтобы их не закрыли. Более того, у меня есть информация и даже фамилии людей, которые являются работниками исполкома и которые якобы требуют от этих же предпринимателей уже по 400 долларов. Прошу проверить эти данные и в случае подтверждения такой информации прекратить это безобразие в городе и принять соответствующие меры. 90-е в наш город не вернутся!».

Право Конотоп Рекэт

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