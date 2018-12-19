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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54323

В Сумах в массовой аварии пострадал 11-месячный малыш

Сегодня, 9 января, около 10.00 на ул. Героев Крут в районе «Эпицентра» произошло ДТП.

От ул. Ивана Харитоненко ехали ВАЗ и «Шевроле». По предварительным данным, водитель последнего не придерживался безопасного расстояния и въехал в заднюю часть «ВАЗа”. После чего “ВАЗ” вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «ГАЗелью» и микроавтобусом «Фольксваген Транспортер». В результате аварии пострадал 11-месячный ребенок, который ехал в «Шевроле». Его доставили в детскую больницу с предварительным диагнозом ушиб передней брюшной стенки, сообщили в управлении патрульной полиции в Сумской области.

Право Дтп ДТП с пострадавшими

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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