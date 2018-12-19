В Сумах в массовой аварии пострадал 11-месячный малыш Сегодня, 9 января, около 10.00 на ул. Героев Крут в районе «Эпицентра» произошло ДТП.

От ул. Ивана Харитоненко ехали ВАЗ и «Шевроле». По предварительным данным, водитель последнего не придерживался безопасного расстояния и въехал в заднюю часть «ВАЗа”. После чего “ВАЗ” вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «ГАЗелью» и микроавтобусом «Фольксваген Транспортер». В результате аварии пострадал 11-месячный ребенок, который ехал в «Шевроле». Его доставили в детскую больницу с предварительным диагнозом ушиб передней брюшной стенки, сообщили в управлении патрульной полиции в Сумской области.