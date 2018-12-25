Шосткинское отделение гемодиализа получило новую «искусственную почку» Благодаря спонсорской помощи отделения гемодиализа Шосткинской ЦРБ получило пятую «искусственную почку» для гемоадиафильтрации, стоимостью 863 тыс. гривен.

Сейчас сотрудники отделения гемодиализа заботятся о 14 больных с хронической почечной недостаточностью и очень довольны, что имеют пятый резервный аппарат, ведь выход из строя любого из них жизненно опасен для пациентов.

Напомним: два года назад в Шостке даже не было отделения гемодиализа. Благодаря сотрудничеству областной и местной власти в декабре 2016 года такое отделение создали. Из бюджета на это было выделено около семи миллионов гривен.

Открытым тогда отделение гемодиализа в городе Шостка практически полностью обеспечили доступность медицины для больных хронической почечной недостаточностью. Раньше люди из Середина-Будского, Ямпольского и Шосткинского районов ездили в Сумы, где проходили эту процедуру. Теперь они лечатся в Шосткинский ЦРБ.

За несколько лет на Сумщине создали сеть из 7 отделений - в Глухове, Конотопе, Ахтырке, Ромнах, Сумах и Шостке.

Диализ является жизненно необходимой процедурой для очистки крови, он заменяет функцию почек при почечной недостаточности. Для обеспечения жизнедеятельности пациенты должны проходить около 13 процедур, минимум три раза в неделю по 4 часа гемоадиафильтрации.