В Сумах в аварию попал коммунальный автобус Сегодня, 10 января, около 8:30 на мосту по ул. Харьковская произошла ДТП.

Автомобиль «Опель» столкнулся с коммунальным автобусом № 59А, который двигался в направлении центра города. В результате столкновения никто не пострадал, транспортные средства имеют незначительные механические повреждения. Еще одно дорожно-транспортное происшествие (не с участием коммунального транспорта) возле остановки «Выставочный центр» стало причиной временной остановки сразу 3-х троллейбусов.

По предварительной информации, столкновения произошли из-за гололеда на дороге, сообщили в коммунальном предприятии.