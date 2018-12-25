В Сумах в аварию попал коммунальный автобус

Автомобиль «Опель» столкнулся с коммунальным автобусом № 59А, который двигался в направлении центра города. В результате столкновения никто не пострадал, транспортные средства имеют незначительные механические повреждения. Еще одно дорожно-транспортное происшествие (не с участием коммунального транспорта) возле остановки «Выставочный центр» стало причиной временной остановки сразу 3-х троллейбусов.
По предварительной информации, столкновения произошли из-за гололеда на дороге, сообщили в коммунальном предприятии.
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