Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26167

Вита Семеренко начинает 2019-й год «в цветах»

Первым посленовогодним стартом в большом биатлоне стал женский спринт, открывший программу четвертого этапа Кубка мира, который по традиции проходит в немецком Оберхофе.

Сумчанка Вита Семеренко, стартовав во второй группе, идеально отработала оба огневых рубежа, и на трассе была лучшей среди наших девушек. И хотя по ходу последнего круга украинка уступила двум соперницам, свое заслуженное место в цветочной церемонии она сохранила! Шестая позиция на финише - лучший результат сезона для Виты, пишет biathlon.com.ua.

Кубковые очки заработала также Анастасия Меркушина - вторая из наших биатлонисток, кто сумела пройти в ноль обе стрельбы. Но на дистанции Настя была менее впечатляющей, и в итоговом протоколе расположилась на 35-й позиции.

Остальных наших девушек, к сожалению, подвела стрельба. Три промаха Вали Семеренко и Юлии Журавок и два круга штрафа у Юлии Джимы оставили всех троих девушек за пределами гонки преследования.

А триумфатором спринта стала итальянка! Но не Доротея Вирер, приучившая к подиумам в этом сезоне, а Лиза Виттоцци! Второй номер апеннинской команды уже не раз в этом сезоне подбиралась к высшей ступени пьедестала почета, но до сих пор встать выше всех Лизе не удавалось. И вот, наконец, первая победа в карьере! Идеальная стрельба и третий (!) ход по дистанции в гонке позволили Виттоцци на пять секунд опередить серебряного призера - фарнцуженку Анаис Шевалье.

На бронзу долгое время претендовала норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Однако в последней стартовой группе вышли в гонку сразу несколько сильных участниц, и одна из них, шведка Ханна Эберг, сумела-таки обойти конкуренток в борьбе за подиум! Для олимпийской чемпионки Пхенчхана это всего третий подиум в карьере.

Из сюрпризов гонки нельзя обойти вниманием провальное выступление на домашнем стадионе девушек из Германии. Немецкая команда, ослабленная отсутствием Лауры Дальмайер и Ванессы Хинц, сегодня не сумела определить ни одну из своих представительниц даже в топ-30! Лучшей в сборной хозяев стала Каролин Хорхлер, финишировавшей 34-й.

Довольно бледно в этой гонке выглядели лидеры Кубка мира. Обладательница желтого биба Доротея Вирер в спринте заняла лишь 24-е место. Тем не менее, ее позиции в общем зачете пошатнулись незначительно: основная конкурентка итальянки Паулина Фиалкова также провела гонку неудачно, и отыграла всего три балла, финишировав 21-й. Теперь между дуэтом лидеров тотала дистанция в 33 очка.

Среди украинок лучшей остается Елена Пидгрушная, пропускающая Оберхоф по состоянию здоровья. На данный момент капитан женской команды занимает 22-ю позицию. В топ-30 также идут Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

В Кубке наций, несмотря на успешное выступление Виты Семеренко, общекомандный результат сборной Украины не улучшился. Более того, сохранив седьмую позицию, от заветного пятого места наша команда отстает теперь на 88 баллов.

Завтра в Оберхофе в борьбу вступают мужчины, которые также проведут спринт.

Спринт. Женщины

1.  Лиза Виттоцци (0+0)  22:34,6

2.  Анаис Шевалье (0+0)  +5,3

3.  Ханна Эберг (0+0)  +15,0

...

6.  Вита Семеренко (0+0)  +29,1

35.  Анастасия Меркушина (0+0)  +1:28,3

65.  Валя Семеренко (1+2)  +2:26,0

68.  Юлия Джима (0+2)  +2:28,4

86.  Юлия Журавок (2+1)  +3:00,3

Спорт Биатлон Вита Семеренко

По тематике

Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины в призах
29.12.2018 20:48

Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины в призах

Сегодня, 29 декабря, в с. Яворов Львовской области завершился чемпионат Украины по биатлону....

Юлия Джима - лучшая спортсменка декабря в Украине
28.12.2018 17:13

Юлия Джима - лучшая спортсменка декабря в Украине

Национальный олимпийский комитет Украины признал биатлонистку Юлию Джиму лучшей спортсменкой декабря в Украине....

Глуховчанка с «серебром» чемпионата Украины по биатлону
26.12.2018 14:25

Глуховчанка с «серебром» чемпионата Украины по биатлону

Сегодня, 26 декабря, в Яворове Львовской области прошли гонки преследования в рамках чемпионата Украины по биатлону среди взрослых....

Сумчане стартовали на чемпионате Украины по биатлону
26.12.2018 10:20

Сумчане стартовали на чемпионате Украины по биатлону

25 декабря в Яворове (Львовская обл.) стартовал чемпионат Украины по биатлону среди взрослых....

Сумские биатлонистки снова с медалями чемпионата Украины
23.12.2018 14:58

Сумские биатлонистки снова с медалями чемпионата Украины

Сегодня, 23 декабря, в Сколе (Львовская обл.) завершился чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек....

view counter
view counter

Статьи

Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
Вчера 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
Вчера 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
Александр Соколов: «Долг» в платежках за газ – очередное надувательство» ®
25.12.2018 16:13
Реформа ЖКХ: сумские итоги года
25.12.2018 15:42
В Сумах презентовали правовую Википедию. Топ 7 правовых консультаций
25.12.2018 15:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.