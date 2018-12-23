Вита Семеренко начинает 2019-й год «в цветах» Первым посленовогодним стартом в большом биатлоне стал женский спринт, открывший программу четвертого этапа Кубка мира, который по традиции проходит в немецком Оберхофе.

Сумчанка Вита Семеренко, стартовав во второй группе, идеально отработала оба огневых рубежа, и на трассе была лучшей среди наших девушек. И хотя по ходу последнего круга украинка уступила двум соперницам, свое заслуженное место в цветочной церемонии она сохранила! Шестая позиция на финише - лучший результат сезона для Виты, пишет biathlon.com.ua.

Кубковые очки заработала также Анастасия Меркушина - вторая из наших биатлонисток, кто сумела пройти в ноль обе стрельбы. Но на дистанции Настя была менее впечатляющей, и в итоговом протоколе расположилась на 35-й позиции.

Остальных наших девушек, к сожалению, подвела стрельба. Три промаха Вали Семеренко и Юлии Журавок и два круга штрафа у Юлии Джимы оставили всех троих девушек за пределами гонки преследования.

А триумфатором спринта стала итальянка! Но не Доротея Вирер, приучившая к подиумам в этом сезоне, а Лиза Виттоцци! Второй номер апеннинской команды уже не раз в этом сезоне подбиралась к высшей ступени пьедестала почета, но до сих пор встать выше всех Лизе не удавалось. И вот, наконец, первая победа в карьере! Идеальная стрельба и третий (!) ход по дистанции в гонке позволили Виттоцци на пять секунд опередить серебряного призера - фарнцуженку Анаис Шевалье.

На бронзу долгое время претендовала норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Однако в последней стартовой группе вышли в гонку сразу несколько сильных участниц, и одна из них, шведка Ханна Эберг, сумела-таки обойти конкуренток в борьбе за подиум! Для олимпийской чемпионки Пхенчхана это всего третий подиум в карьере.

Из сюрпризов гонки нельзя обойти вниманием провальное выступление на домашнем стадионе девушек из Германии. Немецкая команда, ослабленная отсутствием Лауры Дальмайер и Ванессы Хинц, сегодня не сумела определить ни одну из своих представительниц даже в топ-30! Лучшей в сборной хозяев стала Каролин Хорхлер, финишировавшей 34-й.

Довольно бледно в этой гонке выглядели лидеры Кубка мира. Обладательница желтого биба Доротея Вирер в спринте заняла лишь 24-е место. Тем не менее, ее позиции в общем зачете пошатнулись незначительно: основная конкурентка итальянки Паулина Фиалкова также провела гонку неудачно, и отыграла всего три балла, финишировав 21-й. Теперь между дуэтом лидеров тотала дистанция в 33 очка.

Среди украинок лучшей остается Елена Пидгрушная, пропускающая Оберхоф по состоянию здоровья. На данный момент капитан женской команды занимает 22-ю позицию. В топ-30 также идут Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

В Кубке наций, несмотря на успешное выступление Виты Семеренко, общекомандный результат сборной Украины не улучшился. Более того, сохранив седьмую позицию, от заветного пятого места наша команда отстает теперь на 88 баллов.

Завтра в Оберхофе в борьбу вступают мужчины, которые также проведут спринт.

Спринт. Женщины

1. Лиза Виттоцци (0+0) 22:34,6

2. Анаис Шевалье (0+0) +5,3

3. Ханна Эберг (0+0) +15,0

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6. Вита Семеренко (0+0) +29,1

35. Анастасия Меркушина (0+0) +1:28,3

65. Валя Семеренко (1+2) +2:26,0

68. Юлия Джима (0+2) +2:28,4

86. Юлия Журавок (2+1) +3:00,3