Сумской апелляционный суд будет пересматривать приговор переселенке, которая взяла в заложники ребенка В Сумской апелляционный суд поступила апелляционная жалоба прокурора на приговор Заречного районного суда г. Сумы, которым обвиняемой было определено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 147 ч. 2 УК Украины (захват и содержание в заложниках несовершеннолетнего). В апелляционной жалобе сторона обвинения просит отменить решение суда первой инстанции и назначить более суровое наказание, а именно 7 лет лишения свободы.

В мае прошлого года обвиняемая взяла в заложники ребенка своей знакомой. Она зашла в квартиру потерпевшей и, увидев, что ребенок дома один, закрыла дверь изнутри. Женщина посадила малолетнего мальчика у открытого окна на стул и, удерживая его обеими руками, потребовала у его матери вернуть ей собственную дочь, которую накануне забрали в детский дом. Обвиняемая держала в руке нож и угрожала нанести ребенку телесные повреждения.

По апелляционной жалобе прокуратуры апелляционный суд открыл производство. В связи с истечение срока действия избранной к осужденной меры пресечения коллегия судей в соответствии с п. 3 статьи 331 Уголовного процессуального кодекса Украины рассмотрит вопрос целесообразности дальнейшего содержания обвиняемого под стражей. Судебное заседание по избранию меры пресечения назначено на 17 января в 11 час. 30 мин.

Дело будет рассматривать коллегия судей в составе: Олейник В.Б., Филонова Ю.А., Рунов В.Ю.