В Сумах пересмотрят меру пресечения подозреваемым в гибели младенца в лифте

Сторона обвинения просит отменить решение суда первой инстанции и выбрать подозреваемым более жесткую меру пресечения, а именно содержание под стражей.
Апелляционный суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы в отношении директора предприятия на 6 февраля 2019 года на 13 час. 00 мин. и электромеханика - на 8 февраля 2019 года 14 час. 00 мин. Дело будет рассматривать коллегия судей в составе: Олейник В.Б., Филонова Ю.А., Рунов В.Ю.
Справка: подозреваемым инкриминируют нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель ребенка (ст. 272 ч.2 УК Украины) и злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия ( ст. 364-1 ч.2 УК Украины).
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