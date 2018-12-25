В Сумах пересмотрят меру пресечения подозреваемым в гибели младенца в лифте В Сумской апелляционный суд поступили апелляционные жалобы прокуратуры на решения следственных судей Ковпаковского районного суда г. Сумы, которыми директору и электромеханику ООО «Горсумылифт» была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сторона обвинения просит отменить решение суда первой инстанции и выбрать подозреваемым более жесткую меру пресечения, а именно содержание под стражей.

Апелляционный суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы в отношении директора предприятия на 6 февраля 2019 года на 13 час. 00 мин. и электромеханика - на 8 февраля 2019 года 14 час. 00 мин. Дело будет рассматривать коллегия судей в составе: Олейник В.Б., Филонова Ю.А., Рунов В.Ю.

Справка: подозреваемым инкриминируют нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель ребенка (ст. 272 ч.2 УК Украины) и злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия ( ст. 364-1 ч.2 УК Украины).