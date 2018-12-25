Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15178

За первую декаду января полиция Сумщины раскрыла более 30 наркопреступлений

С начала нынешнего года полиция области раскрыла 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Только вчера правоохранители региона обнаружили семь таких фактов и изъяли из обращения марихуану, опий и наркотические вещества.

В городе Сумы в ходе санкционированного обыска в домовладении 53-летнего местного жителя работники полиции обнаружили и изъяли пять пластиковых бутылок, заполненных жидкостью, похожей на опий ацетилированный, посуду с остатками наркотических веществ и небольшое количество семян мака.

В Бурыни в ходе поверхностной проверки 26-летнего местного жителя, работники полиции обнаружили и изъяли 35 граммов марихуаны.

Еще по три, шесть и семь граммов марихуаны соответственно сумские полицейские изъяли вчера во время поверхностного осмотра у 42-летнего и двух 30-летних жителей областного центра.

В Сумах работники полиции остановили мужчину, который показался им подозрительным, и в ходе поверхностного осмотра личных вещей обнаружили у гражданина пакет, в котором было полтора килограмма семян мака с примесями маковой соломки. Установлено, что в областной центр 32-летний мужчина приехал из города Ромны, где уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за разного рода уголовные правонарушения.

За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины может угрожать ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

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