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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:0648

«Сумчанка» уверенно лидирует в индорхоккейном чемпионате

Сегодня, 13 января, в Сумах завершился второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин.

Игры проходили в спортзале Областной ДЮСШ.

Результаты дня:

«ИФК СумДПУ» Сумы – «Колос» Борисполь 8:0

МСК «Сумчанка» Сумы – Сборная г. Полтава 11:0

«СумДУ» Сумы – «Колос» Борисполь 2:1

МСК «Сумчанка» - «ОДЮСШ-КСД» Сумы 15:0

СДЮШОР «Динамо» Сумы – Сборная г. Полтава 5:6

«ИФК СумДПУ» - «СумДУ» 7:2

«ОДЮСШ-КСД» - СДЮШОР «Динамо» 2:6

После двух туров на счету «Сумчанки» 48 очков, у «ИФК СумДПУ» - 42, у полтавчанок – 36…

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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