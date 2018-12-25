«Сумчанка» уверенно лидирует в индорхоккейном чемпионате

Игры проходили в спортзале Областной ДЮСШ.
Результаты дня:
«ИФК СумДПУ» Сумы – «Колос» Борисполь 8:0
МСК «Сумчанка» Сумы – Сборная г. Полтава 11:0
«СумДУ» Сумы – «Колос» Борисполь 2:1
МСК «Сумчанка» - «ОДЮСШ-КСД» Сумы 15:0
СДЮШОР «Динамо» Сумы – Сборная г. Полтава 5:6
«ИФК СумДПУ» - «СумДУ» 7:2
«ОДЮСШ-КСД» - СДЮШОР «Динамо» 2:6
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