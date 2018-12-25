«Сумчанка» уверенно лидирует в индорхоккейном чемпионате Сегодня, 13 января, в Сумах завершился второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женщин.

Игры проходили в спортзале Областной ДЮСШ. Результаты дня: «ИФК СумДПУ» Сумы – «Колос» Борисполь 8:0 МСК «Сумчанка» Сумы – Сборная г. Полтава 11:0 «СумДУ» Сумы – «Колос» Борисполь 2:1 МСК «Сумчанка» - «ОДЮСШ-КСД» Сумы 15:0 СДЮШОР «Динамо» Сумы – Сборная г. Полтава 5:6 «ИФК СумДПУ» - «СумДУ» 7:2 «ОДЮСШ-КСД» - СДЮШОР «Динамо» 2:6 После двух туров на счету «Сумчанки» 48 очков, у «ИФК СумДПУ» - 42, у полтавчанок – 36…