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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Дождались: троллейбусы для Сум подорожали

Пока сумские чиновники думали, как им купить троллейбусы, электротранспорт довольно ощутимо подорожал.

Вопрос подняли сегодня, 14 января, на аппаратном совещании в мэрии.

- Что у нас с тендером на троллейбусы? – спросил мэр Сум Александр Лысенко у директора КП «Электроавтотранс» Виталия Однорога. – Вы готовы? Или ждете, пока праздники кончатся. У нас ведь праздников нет…

- Техническое задание готово, - ответил тот. – Но в начале января мы получили коммерческие предложения от поставщиков. Там цена несколько не отвечает той, которую мы предложили в программе развития. Поэтому мы готовим предложение на увеличение расходов.

- Какая же теперь цена?

- Все предложения выше, чем 5,7 млн грн. Мы закладывали 5,62 млн. А там 5,74, 5,76, 6 млн…

- Так может, кто и даст такую, как мы хотим? Выходите на тендер, предлагайте, может, кто согласится. Торги же идут в сторону уменьшения. Давайте так, чтобы в середине года вы не сказали, что мы не успели.

Напомним: в прошлом году планировалось приобрести чуть ли не 45 троллейбусов за свои и кредитные средства. Однако получилось только 4 троллейбуса чуть больше, чем за 20 млн. То есть цена возросла больше, чем на 15 %.

Экономика Троллейбусы

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