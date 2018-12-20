Сумскую налоговичку-взяточницу отпустят под залог

Следственным судьей Викторией Малеванной-Когер отказано в удовлетворении ходатайства следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей начальницы отдела ГУ ГФС в Сумской области.
К подозреваемой применена мера пресечения в виде залога, который определен в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в сумме 153 680 гривен.
Также на подозреваемую розложены следующие обязанности:
1. прибывать по первому вызову к следователю, прокурору или следственному судье, суду для проведения следственных или процессуальных действий;
2. не отлучаться из г. Сумы без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи, суда;
3. уведомлять следователя, прокурора, следственного судью, суд об изменении своего места жительства или места работы;
4. воздерживаться от общения со свидетелями;
5. сдать на хранение в следственный отдел УСБУ в Сумской области паспорт для выезда за границу или другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину.
Напомним: чиновницу задержали 11 января. Ей инкриминируют ч. 3 ст. ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК. Прокуратура просила взять подозреваемую под стражу. Рассмотрение ходатайства о мере пресечения проходило в закрытом режиме.
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