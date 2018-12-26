Ахтырские школьники выиграли Суперкубок Сумщины

В борьбе за трофей встретились победители двух групп. Первенство среди городов нашей области, в котором участвовали представители Сум, Ахтырки, Конотопа, Шостки, Ромен, выиграли представители Ахтырской ДЮСШ, а соревнования среди районов – представители Белопольщины.
Эти две команды и разыграли Суперкубок в спортзале 3-го корпуса СумГУ, где матчи «вышки» проводит БК «СумДУ».
По итогам игры ахтырчане перебросали белопольчан болбше, чем в два раза, победив 85:41 (14:9, 27:7, 20:17, 24:8).
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