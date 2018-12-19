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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:111295

В Сумах подорожал проезд в коммунальном транспорте

Сумской исполком проголосовал за повышение тарифов в коммунальном транспорте.

Теперь как в троллейбусах, так и в автобусах стоимость проезда будет составлять 4 грн. Для школьников стоимость проезда 2 грн. Для пенсионеров бесплатно.

Новые тарифы вступят в силу с 1 февраля.

Напомним: предыдущие тарифы были приянты 16 января прошлого года. Тогда были утверждены экономически обоснованные тарифы на проезд в троллейбусе в размере 3,1 грн., в автобусе КП «Электроавтотранс» - 5 грн. Но для населения тогда исполком установил стоимость проезда в троллейбусе на уровне 2,5 грн., в коммунальном автобусе - 3,5 грн., а разницу (60 коп. и 1,5 грн. соответственно) предприятию компенсировал горбюджет.

Экономика КП «Электроавтотранс» Повышение тарифов Подорожание проезда Тарифы

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