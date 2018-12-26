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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44305

На Сумщине младший брат зарубил старшего

Сначала мужчину по заявлению родных правоохранители разыскивали как без вести пропавшего. Во время следственных действий работники полиции и прокуратуры выяснили, что его убили.

В дежурную часть Краснопольского отделения полиции обратился мужчина, который был обеспокоен тем, что с 11 января его родной дядя не выходит на связь. Последний проживал сам, имел проблемы со здоровьем и никогда не оставлял дома.

Следственно-оперативная группа, которая выехала по указанному адресу, действительно не нашла хозяина дома. Поэтому правоохранители начали его поиски, как без вести пропавшего. Осмотрев его двор, они обратили внимание на небольшие бурые пятна на снегу, которые были похожи на кровь. Подобные пятна были обнаружены и в сарае. Это вызвало подозрения.

«К проведению дальнейших следственных действий присоединились работники прокуратуры. Мы предположили, что мужчину могли убить. Поэтому открыли уголовное производство в соответствии со ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Опросив всех, кто его знал, получили информацию, что к нему иногда заходил младший брат. Если первый характеризовался с положительной стороны, то последний - наоборот, - комментирует Виталий Усик, начальник следствия Краснопольского отделения полиции. - К тому же, местные указали, что младший брат нередко поднимал на старшего руку».

Полицейские решили с ним пообщаться, но дома не застали. Разыскали в Краснополье, у друзей. Сначала тот уверял, что не знает, куда делся его брат. Но потом признался: во время ссоры во дворе он ударил его топором по голове. Когда понял, что натворил, то, чтобы обезопасить себя от разоблачения, убрал окровавленный снег, а тело спрятал в кладовой под пол. В дальнейшем в ходе следственных действий тело пропавшего мужчины там и нашли.

По данному факту в полиции продолжается досудебное следствие, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Если его вина будет доказана в суде, наказанием за содеянное может стать от 7 до 15 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство

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