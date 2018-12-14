Сумские волейболисты примут лидеров 17-18 января в Сумах пройдут игры 10-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» будет принимать «МХП-Винница». Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). В четверг, 17 января, матч начнется в 18.00, в пятницу, 18 января, - в 12.00.

Сейчас сумчане занимают шестое место с 12 очками (3 победы и 15 поражений), у винничан – 42 очка (14-4).