В Сумах обписали забор Спасо-Преображенского собора Неизвестные написали на заборе Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Сум «УПЦ МП = ФСБ».

Сегодня, 15 января, неизвестные при помощи красной краски сравнили Украинскую православную церковь Московского патриархата, к которой относится Спасо-Преображенский кафедральный собор, с российской Федеральной службой безопасности.

Напомним: также сегодня ночью неизвестные написали на фасаде офиса партии «Наши» «Посіпаки ФСБ».