В Сумах обписали забор Спасо-Преображенского собора

Сегодня, 15 января, неизвестные при помощи красной краски сравнили Украинскую православную церковь Московского патриархата, к которой относится Спасо-Преображенский кафедральный собор, с российской Федеральной службой безопасности.
Напомним: также сегодня ночью неизвестные написали на фасаде офиса партии «Наши» «Посіпаки ФСБ».
Неизвестные разбили стекло на остановке возле 3-й поликлиники на ул. Ильинской....
На ул. Горького неизвестные сломали деревянного павлина, установленного работниками КП «Зеленстрой» на склоне....
Утром 6 января в центре Сум возле Спасо-Преображенского собора прошла акция объединения....
В Сумах на улице Горького, возле дворца культуры Сумского НПО, неизвестные разбили стекло на новой остановке....
За переименование Украинской православной церкви (Московского патриархата) проголосовали 240 депутатов Верховной Рады....