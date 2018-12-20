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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:40143

В Сумах обписали забор Спасо-Преображенского собора

Неизвестные написали на заборе Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Сум «УПЦ МП = ФСБ».

Сегодня, 15 января, неизвестные при помощи красной краски сравнили Украинскую православную церковь Московского патриархата, к которой относится Спасо-Преображенский кафедральный собор, с российской Федеральной службой безопасности.

Напомним: также сегодня ночью неизвестные написали на фасаде офиса партии «Наши» «Посіпаки ФСБ».

Право Вандализм Спасо-Преображенский собор УПЦ МП ФСБ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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