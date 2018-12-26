Депутат Сумского облсовета, пойманный пьяным за рулем, за три недели не смог найти себе адвоката

Сегодня, 16 января, в Заречном районном суде г. Сумы должны были рассматривать протокол в отношении депутата Сумского областного совета, главы фракции ВО «Батькивщина», главного врача Сумской центральной районной больницы. Однако рассмотрение отложили в связи с заявлением подозреваемого о необходимости получения правовой помощи. За 20 дней с момента составления протокола найти себе адвоката депутат почему-то не смог. Напомним, что срок привлечения к административной ответственности составляет три месяца со дня составления протокола. Следующее заседание состоится 31 января в 9:30.
Напомним: депутата остановили на его Toyota Land Cruiser ночью 27 декабря. Тогда в его крови нашли более 1 промилле алкоголя. Это в 5 раз превышает норму.
Патрульные составили два административных материалы на водителя, который пытался от них убежать....
4 января, около часа ночи, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Леваневского....
На автодороге национального значения патрульные обнаружили водителя внедорожника с признаками алкогольного опьянения....
Прошло всего полчаса после полуночи, как экипаж патрульных на улице Владимирской остановил автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил Правила дорожного...
В 2.00 ночи 27 декабря в Сумах патрульные остановили Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого находился 44-летний сумчанин с...