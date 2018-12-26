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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Депутат Сумского облсовета, пойманный пьяным за рулем, за три недели не смог найти себе адвоката

Дело депутата Сумского облсовета Владимира Поцелуева о вождении авто в нетрезвом состоянии отложили.

Сегодня, 16 января, в Заречном районном суде г. Сумы должны были рассматривать протокол в отношении депутата Сумского областного совета, главы фракции ВО «Батькивщина», главного врача Сумской центральной районной больницы. Однако рассмотрение отложили в связи с заявлением подозреваемого о необходимости получения правовой помощи. За 20 дней с момента составления протокола найти себе адвоката депутат почему-то не смог. Напомним, что срок привлечения к административной ответственности составляет три месяца со дня составления протокола. Следующее заседание состоится 31 января в 9:30.

Напомним: депутата остановили на его Toyota Land Cruiser ночью 27 декабря. Тогда в его крови нашли более 1 промилле алкоголя. Это в 5 раз превышает норму.

Право Владимир Поцелуев Пьяный за рулем

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