Депутат Сумского облсовета, пойманный пьяным за рулем, за три недели не смог найти себе адвоката Дело депутата Сумского облсовета Владимира Поцелуева о вождении авто в нетрезвом состоянии отложили.

Сегодня, 16 января, в Заречном районном суде г. Сумы должны были рассматривать протокол в отношении депутата Сумского областного совета, главы фракции ВО «Батькивщина», главного врача Сумской центральной районной больницы. Однако рассмотрение отложили в связи с заявлением подозреваемого о необходимости получения правовой помощи. За 20 дней с момента составления протокола найти себе адвоката депутат почему-то не смог. Напомним, что срок привлечения к административной ответственности составляет три месяца со дня составления протокола. Следующее заседание состоится 31 января в 9:30.

Напомним: депутата остановили на его Toyota Land Cruiser ночью 27 декабря. Тогда в его крови нашли более 1 промилле алкоголя. Это в 5 раз превышает норму.