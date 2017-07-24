Сумской онкологический диспансер получил современный маммограф

Онкодиспансеру была передана маммографическая система VIOLA в комплекте с системой компьютерной радиографии CR30Xm, с дополнительной рабочей станцией врача SE Mammo и медицинским принтером DRYSTAR AXYS общей стоимостью 2 млн 690 тыс. гривен.

Современный цифровой компьютерный маммограф позволяет, в первую очередь, повысить качество исследования молочной железы, позволяет проводить более точную и детальную диагностику за счет возможностей постпроцесинговой обработки полученных изображений: изменение яркости и контрастности; выделения и увеличения «заинтересовавшего» участка; акцентирование на мелких деталях и тончайших структурах, меняя их визуальные качества.

Такой маммограф не требует использования пленки и химических реактивов, способствует получению экономического и экологического эффекта и повысит пропускную способность кабинета маммографии.

Цифровая маммография позволяет формировать электронный архив, имеет широкие возможности обработки и передачи цифровых изображений не только на носителе (диск), но и возможность отправлять DICOM в лечебные учреждения других стран.

Электронный архив позволяет сохранить изображение n-количество раз, а пленка кажется однократно пациенту «на руки» (при условии написания заявления) с целью консультации в Национальном институте рака Украины.

Рак молочной железы остается распространенным заболеванием среди населения Сумской области. Ежегодно регистрируется более 400 новых случаев. Смертность от рака молочной железы составляет 30,9-38,5 на 100 тыс. населения, имеет тенденцию к росту и превышает показатели по Украине (25,8-26,4 на 100 тыс. населения).