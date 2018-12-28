В Кролевце две пожарки тушили дровяной сарай

О пожаре сообщил сосед, который увидел сильное задымление. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место, спасатели установили, что огнем охвачено кровлю на площади до 0,5 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на пристроенную рядом хозяйственную постройку.
В 13:20 пожар был локализован, и в 13:39 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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