В Кролевце две пожарки тушили дровяной сарай 16 января в 13:13 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дровяного сарая по ул. Ивана Дударя в г. Кролевец.

О пожаре сообщил сосед, который увидел сильное задымление. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, спасатели установили, что огнем охвачено кровлю на площади до 0,5 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на пристроенную рядом хозяйственную постройку.

В 13:20 пожар был локализован, и в 13:39 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.