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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24115

Сумская биатлонистка взяла «золото» на кубке IBU

Женская короткая индивидуальная гонка Кубок IBU в немецком Арбере принес золотую медаль украинской сборной.

Сумская биатлонистка Юлия Журавок в этой гонке показала хорошую скорость и первые 10 мишеней поразила точно. Поэтому к экватору гонки обосновалась на первом месте. Когда количество точных выстрелов составило 15, перевес Юли над шведкой Шардин Слуф, аналогично меткой, составил уже больше полуминуты. И вот уже появились робкие надежды на медаль... А заключительная стрельба, в которой шведка все же допустила одну ошибку, в отличие от Журавок, сделала надежды целиком оправданными, ведь к тому моменту наша спортсменка была единственной с нулями в графе промахов (как оказалось позже - вообще единственной с абсолютной точностью). Да и скоростью быстрее своей ближайшей конкурентки, сообщает biathlon.com.ua.

Надежда Белкина по итогу гонки стала лучшей на разгоне среди наших девушек. Но уже с первой стрельбы начала ошибаться и, соответственно, опускаться ниже в промежуточном протоколе. А прогрессирующее количество промахов 1-2-3 перед четвертой стрельбой оставляло лишь надеяться, что хоть на последней стрельбе эта негативная прогрессия прервется. Так и произошло. Но итоговых 6 промахов - это много для борьбы за самые высокие места.

Яна Бондарь на первых двух рубежах допустила 4 промаха суммарно, а вот третью и четвертую стрельбу смогла пройти без штрафа. Два нуля подряд от Яны - повод порадоваться за спортсменку! И 11-ое место на финише - очень достояный результат.

К тому же, все три вышеупомянутых украинки показали хорошую скорость в гонке.

Выпускница СумГУ Ольга Абрамова должна была стартовать 70-ой, но на старт короткой индивидуалки так и не вышла.

Мария Кручова, стартуя в последних номерах, почти с самого начала подарила надежды на хороший результат. На первой стрельбе одна мишень Маше не покорилась, но последовавшие за тем два нуля вселяли оптимизм. Четвертый рубеж - и можно ликовать! Опять "0" от Марии и высокое итоговое 4-ое место в качестве награды!

К концу гонки так и не появилось тех, кто смог бы отнять у Юлии Журавок её заслуженное золото. Как и не нашлось тех, кто претендовал бы на остальные 2 места на подиуме, занятые шведками - Шардин Слуф и Элизабет Хогберг. Им досталось серебро и бронза соответственно.

Все украинки оказались высоко в итоге, набрав немало кубковых очков. Проба пера в короткой индивидуальной гонке оказалась очень успешной для Украины.

Короткая индивидуальная гонка. Женщины

1.  Юлия Журавок  (0+0+0+0)  36:47,0

2.  Шардин Слуф  (0+0+0+1)  +1:01,9

3.  Элизабет Хогберг  (0+0+2+1)  +1:38,7

4.  Мария Кручова  (1+0+0+0)  +2:11,4

...

11.  Яна Бондарь  (1+3+0+0)  +3:06,5

22.  Надежда Белкина  (1+2+3+0)  +4:09,6

В мужской гонке лучшим среди украинцев стал Тарас Лесюк – 19-ое место. Наши Руслан Ткаленко и Антон Дудченко также были «в очках» - 27-ое и 33-е место соответсвенно.

А уверенную победу в короткой индивидуальной гонке одержал Александр Поварницын - единственный из 103-х стартовавших спортсменов, кто обошелся без промахов. Россиянин более чем на минуту опередил серебряного призера - немца Лукаса Фратцшера и почти на две минуты - француза Аристида Бега.

Лидерство в Кубке IBU сохраняет норвежец Сиверт Гутторм Баккен, даже несмотря на пропущенный сегодня старт. Лучшим из украинцев остается Антон Дудченко, сохраняющий место в топ-20.

Короткая индивидуальная гонка. Мужчины

1.  Александр Поварницын (0+0+0+0) 38:36,8

2.  Лукас Фратцшер (1+0+0+0) +1:11,7

3.  Аристид Бег (1+1+0+0) +1:49,2

...

19.  Тарас Лесюк (0+0+1+1) +3:31,3

21.  Виталий Труш (0+2+0+0) +3:47,2

27.  Руслан Ткаленко (0+2+1+2) +4:31,9

33.  Антон Дудченко (1+1+0+0) +4:59,4

42.  Виталий Кильчицкий (2+1+1+0) +6:22,8

Спорт Биатлон Юлия Журавок

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