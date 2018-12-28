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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Шосткинский "Импульс" купил корейских станков на 230 миллионов

Казенное предприятие "Шосткинский казенный завод "Импульс" 8 января заключило шесть соглашений с ООО "Варитек" на закупку станков на общую сумму 227,56 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, до 13 сентября на завод в Шостке Сумской области поставят 35 станков с числовым программным управлением производства компании Doosan Group (Корея).

В частности, поставят 2 токарных станка Lynx 2100 LSYB по 7,23 млн грн за штуку, 9 токарных станков Puma ST20GS по 6,86 млн грн, 5 токарных станков Puma ST10GS по 6,81 млн грн, 6 токарных станков Lynx 2100 LMSB по 6,53 млн грн, 9 токарных станков Lynx 2100 LMSA по 6,39 млн грн и 4 вертикальные обрабатывающих центра DNM 400a по 5,15 млн грн за штуку.

Детали подрядов неизвестны, а цены определены делением сумм договоров на количество станков.

Днепровский "Варитек" принадлежит Валерию Жовтобрюху и Кириллу Бобуху, которые также владеют ООО "Варитерм" с Андреем Рыбаловым. Жовтобрюх владеет ООО "Твердые сплавы", а Бобух – ООО "Технический центр "Вариус", которое учредило ООО "Таегутек Украина" совместно с фирмой IMC International Metalworking Companies BV (Нидерланды), которую через Berkshire Hathaway Inc (США) контролируют миллиардеры Уоррен Баффет и Чарльз Мангер.

В 2017 году фирма без торгов продала ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор" станков на 13,38 млн грн, а в 2011 году – ГП "Завод имени В.А. Малышева" на 23,99 млн грн.

Шосткинский завод "Импульс" входит в государственный концерн "Укроборонпром".

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