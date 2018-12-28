В Сумах снова отключат воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 18 января.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 250 мм по ул. Тополянская, 16 сегодня, 18 января, в 13:00 будет прекращено водоснабжение домов по ул. Юрия Ветрова, ул. Горовая, ул. Шахтерская, ул. Тополянская и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.