В Сумах снова отключат воду

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 250 мм по ул. Тополянская, 16 сегодня, 18 января, в 13:00 будет прекращено водоснабжение домов по ул. Юрия Ветрова, ул. Горовая, ул. Шахтерская, ул. Тополянская и прилегающих к ним улиц.
После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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