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Юрий Бойко: После смены власти государство будет нести социальную ответственность за своих граждан

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ зарегистрировала законопроекты, которые восстанавливают справедливость в отношении ветеранов и чернобыльцев.

Об этом заявил Юрий Бойко  на заседании Социального совета Украины по вопросу выполнения решения Конституционного суда и восстановления ветеранам социальных льгот ветеранам Великой  Отечественной войны. 

«Все это время в  парламенте мы боролись за возвращение льгот ветеранам, защитивших нашу страну от фашизма. Мы боролись за возвращение льгот и выплат ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, защитивших страну от атомной катастрофы. Мы добились того, что Конституционный Суд Украины признал антизаконным лишение льгот для этих категорий наших граждан. Власть пытается игнорировать решения Конституционного Суда, несмотря на то, что эти решения являются обязательными к исполнению и обжалованию не подлежат», – сказал Юрий Бойко.

Народный депутат отметил, что уже поданы и зарегистрированы соответствующие законопроекты, которые  восстанавливают справедливость в отношении ветеранов и чернобыльцев.

В частности, это законопроект,  который возвращает льготы ветеранам. ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ подала его для исполнения решения Конституционного суда, восстановившего отмененные Верховной Радой льготы. Это решение вступит в силу с 18 марта 2019 года.

Также речь идет о проекте постановления о восстановлении льгот и выплат чернобыльцам на основании решения Конституционного суда и о законопроекте, которым вносятся соответствующие изменения в бюджет.

«Мы будем добиваться справедливости и отстаивать права людей. Мы защитим права всех, кто в этом нуждается. После победы на выборах мы отменим все антисоциальные решения этого правительства и коалиции, государство будет нести социальную ответственность за своих граждан», – подчеркнул народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

Юрий Бойко объяснил, что для него это не просто слова.  Остановить социальную катастрофу, защитить людей, особенно  пожилых и малоимущих, вернуть мир в Украину и объединить страну – такие  цели ставит перед собой оппозиционный политик.

Участники Социального совета Украины присоединились к меморандуму подписанному в Киеве 10 января общественными организациями чернобыльцев, ветеранов, женскими организациями на Всеукраинском гражданском форуме, участники  которого выразили свою поддержку Юрию Бойко, как кандидату в президенты Украины. Меморандум открыт для подписания всеми общественными организациями, общественными деятелями, политическими партиями, депутатами всех уровней и всеми неравнодушными гражданами, которые готовы отстаивать мир, права и свободы, человека в Украине.

Согласно последним соцопросам, Юрий Бойко входит в тройку лидеров президентского рейтинга. Так, в опросе, проведенном Институтом анализа и прогнозирования лидер ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко имеет 11,6% поддержки и занимает третью строчку, отставая от идущего вторым Владимира Зеленского на 1,3%. Социологический опрос был проведен Институтом анализа и прогнозирования с 26 декабря 2018 года по 4 января 2019 года. Опрошено 2016 респондентов, погрешность выборки составляет 2,2%. 

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