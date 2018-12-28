На Сумщине остановили нелегальный лесовоз Патрульные остановили водителя, который предоставил для проверки регистрационные документы на автомобиль с признаками подделки.

Во время проведения обследования улично-дорожной сети автодороги Н-07 «Киев-Сумы-Юнаковка», экипаж сотрудников отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Сумской области остановил автомобиль ЗИЛ, водитель которого двигался с нарушением ПДД.

Проверяя документы, полицейские обнаружили, что транспортное средство своевременно не прошло обязательный технический контроль, как это предусмотрено требованиями действующего законодательства.

При осмотре груза инспекторы также обнаружили, что фактическое количество древесины не отвечало указанной в сопроводительных документах, а номера агрегатов в свидетельстве о регистрации автомобиля не соответствуют указанным в самом авто.

Сотрудники управления составили на него административный материал по ч. 3 ст. 121 (управление водителем транспортным средством, подлежит обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошел) КоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Роменского отдела полиции, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.