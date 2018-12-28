В Полтаве в ДТП погиб 21-летний житель Сумщины

Автомобиль ВАЗ-2108, под управлением 21-летнего жителя Сумской области столкнулся с автомобилем Citroen, под управлением 29-летнего полтавчанина, сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Полтавской области.
Водитель ВАЗа скончался в реанимационном отделении больницы.
Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего). Обстоятельства и причины аварии устанавливаются в рамках досудебного расследования.
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