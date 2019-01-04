За выходные на Сумщине зарегистрировали пять случаев мошенничества Злоумышленники действовали по хорошо известным схемам, в результате чего за счет доверчивых граждан обогатились почти на 60 тыс. гривен.

Несмотря на постоянное информирование населения о преступлениях, связанных с мошенничеством, о которых предупреждают и рассказывают работники полиции, жители Сум продолжают доверять незнакомцам и попадают в «ловушки» аферистов.

Так, в Конотопский отдел полиции обратился 87-летний местный житель, который рассказал, что после визита незнакомца лишился 10 тысяч гривен. Злоумышленник под предлогом обмена денег пришел в дом пенсионера и обменял его настоящие деньги на сувенирные.

Двух других жителей Кролевца и Великой Писаревки обманули «телефонные» мошенники. 66-летнему кролевчанину позвонил мужчина, назвавшийся работником банка и сообщил, что с его карточки пытаются снять деньги. Под предлогом безопасности хранения его сбережений, выведал конфиденциальные данные и снял с двух банковских карт деньги в сумме 28000 гривен. 83-летней женщине позвонили аферисты, которые назвались работниками полиции и сообщили, что внуку женщины грозит уголовная ответственность. Они предложили «откупиться», на что бабушка согласилась. А потом в ее дом пришла женщина, которой она собственноручно передала 8000 гривен.

Еще двое злоумышленников своих жертв нашли с помощью Интернет-сайтов. Один из них под предлогом продажи автомобиля обманул 71-летнего глуховчанина, попросив оплатить ему задаток в сумме 5600 гривен, на что мужчина согласился, а другой - 19-летний сумчанин, выставив лот о продаже мотоцикла, попросил 47-летнего жителя Черкасской области оплатить ему предоплату в сумме 7575 гривен, после чего оба афериста перестали выходить на связь. Но в последнем случае правоохранителям удалось сразу вычислить мошенника, которого сейчас проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

В полиции по всем фактам открыли уголовные производства по ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которых ведут поиски злоумышленников.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан, быть менее доверчивыми с незнакомцами, не впускать их в свои дома, ни при каких условиях не отдавать им деньги и заранее не перечислять средства за товары из Интернета. Кроме того, будьте бдительны и осторожны во время телефонных разговоров с так называемыми банковскими работниками, различных служб, учреждений и т.д., о которых сразу сообщайте полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.