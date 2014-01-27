На Сумщине поймали антиукраинского пропагандиста (видео) На прошлой неделе Фейсбук удалил огромную троллеферму, модераторы и участники которой находились в России.

Под видом украинцев российские тролли разгоняли «зраду» и способствовали нагнетанию общественно-политической обстановки внутри нашей страны. Провокационные публикации, поступающие с фиктивных аккаунтов, были подкреплены выводами «авторитетных специалистов».

Служба безопасности постоянно проявляет профили фейковых активистов, действующих в интересах Кремля. Такого псевдоэксперта разоблачили сотрудники УСБУ в Сумской области.

Они установили российского журналиста, который с 2015 года находился в составе зарубежного антиукраинского центра. По заказу спецслужб РФ он администрировал и осуществлял информационное наполнение антиукраинских Интернет-сообществ. В публикациях от имени вымышленных экспертов он создавал негативный образ руководства Украины, способствовал дискредитации органов государственной власти, агитировал за изменение конституционного строя.

Другим направлением его деятельности было инспирации сепаратистских настроений в западных регионах. Чтобы наладить «нужные» связи, он совершал поездки в Черновицкую и Закарпатскую области. Там журналист записывал интервью с представителями румынского и венгерского нацменьшинств, сторонниками неорусинства. В дальнейшем эти сюжеты использовались российской пропагандой для создания негативного медиа образа украинской власти.

Это еще раз доказывает, что Интернет-среда стала важным направлением российской гибридной агрессии, и активно используется Кремлем для манипуляций и инспирации конфликтов. Поэтому еще раз предостерегаем граждан критически относиться к информационным вбросов и не поддаваться на отрежиссированные в РФ провокации, сообщает СБУ.