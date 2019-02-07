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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Нардеп от Сумщины вручил православную премию кремлевскому пропагандисту

В Киев приезжал ведущий «Россия-1», генеральный директор российского православного телеканала «Спас» Борис Корчевников.

Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме.

Телеведущий опубликовал фотографию с фестиваля православного кино «Покров», на котором он получил награду. Позднее Корчевников опубликовал фотографии из Киево-Печерской Лавры и монастырей УПЦ (МП), пишет Крым.Реалии

На сайте кинофестиваля «Покров» указано, что он прошел в Киеве с 7 по 10 октября 2019 года. Учредителем фестиваля является Украинская православная церковь (Московского патриархата), а руководитем – внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач, избранный депутатом уже в восьмой раз.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя приезд Корчевникова в Киев, написал в Фейсбуке: «Какого черта? Кто сегодня из числа руководителей спецслужб готов дать разъяснения и понести ответственность за то, что прямой пособник российской оккупации Крыма безнаказанно пересек границу Украины и столь же безнаказанно гулял по Киеву? Что? Вы не знаете, о ком я говорю? Тогда смотрите: «В 2014 Борис Корчевников получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени – за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым».

В Госпогранслужбе Украины сообщили «Укринформу», что для Бориса Корчевникова, незаконно посещавшего аннексированный Крым, не было запрета на въезд в Украину.

Пресс-секретарь СБУ Украины Елена Гитлянская, комментируя «UA:Крим» приезд Корчевникова в Киев, предположила, что у него не было запрета на въезд.

Борис Корчевников внесен в «Чистилище» сайта «Миротворец». По сообщениям российских СМИ, он посещал Крым после аннексии через закрытые Киевом пункты пропуска.

Политика Андрей Деркач Пропагандоны

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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