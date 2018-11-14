В Сумах хотят призвать прихожан Московской церкви перейти в ПЦУ Фракция Сумского городского совета «За Украину!» зарегистрировала проект решения городского совета «Об обращении депутатов Сумского городского совета к жителям города Сумы в связи с созданием Православной церкви Украины».

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Владимир Чепик. «Призываем священников, прихожан, религиозные общины города Сумы проявить гражданскую зрелость, выйти из подчинения Московскому патриархату и поддержать каноническую автокефальную Православную Церковь Украины. Проект решения городского совета с соответствующим обращением зарегистрирован фракцией «За Украину!», - написал депутат.