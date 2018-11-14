В Сумах хотят призвать прихожан Московской церкви перейти в ПЦУ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Владимир Чепик.
«Призываем священников, прихожан, религиозные общины города Сумы проявить гражданскую зрелость, выйти из подчинения Московскому патриархату и поддержать каноническую автокефальную Православную Церковь Украины.
Проект решения городского совета с соответствующим обращением зарегистрирован фракцией «За Украину!», - написал депутат.
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