Поборы в сумских больницах рассмотрят на заседании исполкома Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Проверка медицинских учреждений в городе Сумы законности собирания средств с пациентов».

«Предлагаю создать комиссию при поддержке Сумского горсовета, с привлечены работники КРУ, других уполномоченных органов и представителей общественности города Сумы с целью проведения проверки медицинских учреждений города Сумы на соблюдение законодательства Украины о предоставленных услуг в государственных медицинских учреждениях.

Не секрет, что попав в больницу довольно часто приходится проходить обследование (УЗИ и т.п.), или делать дополнительные анализы, которые, по утверждению работников больниц, платные. Однако, достаточно часто деньги принимаются наличными, без выдачи какого-либо документа о назначении платежа на счет или в кассу учреждения. На просьбу предоставить какой-то документ с наименованием услуги, за которую нужно заплатить, предоставляется квитанция с указанной основанием «Добровольное пожертвование», в дальнейшем сумма платежа (копия одной из квитанций прилагается к петиции). Сразу получив такую квитанцию возникает множество вопросов: «Действительно ли больницы г. Сумы настолько недофинансированы?» и «Являются ли такие действия представителей больниц законными в разрезе действующего законодательства?».

Исходя из вышеизложенного, предлагаю провести проверку медицинских учреждений по соблюдению норм действующего законодательства в сфере оказания медицинских услуг в государственных медицинских учреждениях. В случае выявления нарушений со стороны работников медицинских учреждений, дать правовую оценку и восстановить права пациентов.

Также предлагаю провести опрос пациентов, находящихся в дневных стационарах медицинских учреждений в г. Сумы на предмет, какие именно услуги предоставлялись, какова их стоимость, выданные документы. подтверждающие уплату средств и за что именно», - писал автор петиции Горячий Андрей Борисович.

Ответ на электронную петицию:

«Затронутые в Вашей петиции вопросы проработаны, разработан и обнародован проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета. О дате и времени проведения заседания исполнительного комитета Сумского городского совета Вам будет сообщено дополнительно».

В проекте решения два варианта: поддержать и не поддержать. В первом случае горотделом здравоохранения будет создана комиссия, которая будет до 1 мая проверять городские медучреждения.