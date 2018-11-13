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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:52205

Школьников Сумщины приглашают на всеукраинский конкурс по программированию

Всеукраинский конкурс по программированию "Повелители Scratch" соберет вместе юных программистов и определит наиболее одаренных знатоков языка Scratch.

Организаторы проекта – Фонд BrainBasket и компания EPAM приглашают всех, кто хочет проверить свои знания по основам программирования и побороться за ценные призы, принять участие в конкурсе "Повелители Scratch". Конкурс будет проходить в нескольких категориях и рассчитан на команды (3 ребенка в возрасте 10-12 лет) со взрослым ментором-наставником.

К участию принимаются проекты в формате игры или приложения, созданные в среде Scratch, в одной из категорий:

  • - Школа будущего.
  • - Здоровый образ жизни.
  • - Дети за мир.
  • - Агро глазами детей (специальная категория от компании Астарта).

Победителей ждут замечательные призы: робототехнические конструкторы, bluetooth-колонки, наушники и сертификат на годовое изучения основ программирования в Logika School.

Этапы конкурса:

  • 21 января-8 февраля – регистрация команд.
  • 17 марта – дедлайн подачи проектов.
  • 2 апреля – объявление списка финалистов конкурса и приглашение на финал.
  • 20 апреля – финал конкурса в Киеве.

Конкурс проводят Фонд BrainBasket и IT-компания EPAM при поддержке Агропромхолдинга Астарта, Logika School, iTalent и Сеть Глобального договора ООН. Больше информации о конкурсе и регистрация – по ссылке.

Scratch это простой, понятный и интересный язык визуального программирования, который был разработан специально для детей в МИТ для изучения азов кодирования в игровой форме. На сегодняшний день в Украине язык Scratch получил широкую известность и преподается в школах.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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