Школьников Сумщины приглашают на всеукраинский конкурс по программированию

Организаторы проекта – Фонд BrainBasket и компания EPAM приглашают всех, кто хочет проверить свои знания по основам программирования и побороться за ценные призы, принять участие в конкурсе "Повелители Scratch". Конкурс будет проходить в нескольких категориях и рассчитан на команды (3 ребенка в возрасте 10-12 лет) со взрослым ментором-наставником.
К участию принимаются проекты в формате игры или приложения, созданные в среде Scratch, в одной из категорий:
Победителей ждут замечательные призы: робототехнические конструкторы, bluetooth-колонки, наушники и сертификат на годовое изучения основ программирования в Logika School.
Этапы конкурса:
Конкурс проводят Фонд BrainBasket и IT-компания EPAM при поддержке Агропромхолдинга Астарта, Logika School, iTalent и Сеть Глобального договора ООН. Больше информации о конкурсе и регистрация – по ссылке.
Scratch – это простой, понятный и интересный язык визуального программирования, который был разработан специально для детей в МИТ для изучения азов кодирования в игровой форме. На сегодняшний день в Украине язык Scratch получил широкую известность и преподается в школах.
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