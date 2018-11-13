Школьников Сумщины приглашают на всеукраинский конкурс по программированию Всеукраинский конкурс по программированию "Повелители Scratch" соберет вместе юных программистов и определит наиболее одаренных знатоков языка Scratch.

Организаторы проекта – Фонд BrainBasket и компания EPAM приглашают всех, кто хочет проверить свои знания по основам программирования и побороться за ценные призы, принять участие в конкурсе "Повелители Scratch". Конкурс будет проходить в нескольких категориях и рассчитан на команды (3 ребенка в возрасте 10-12 лет) со взрослым ментором-наставником.

К участию принимаются проекты в формате игры или приложения, созданные в среде Scratch, в одной из категорий:

- Школа будущего.

- Здоровый образ жизни.

- Дети за мир.

- Агро глазами детей (специальная категория от компании Астарта).

Победителей ждут замечательные призы: робототехнические конструкторы, bluetooth-колонки, наушники и сертификат на годовое изучения основ программирования в Logika School.

Этапы конкурса:

21 января-8 февраля – регистрация команд.

17 марта – дедлайн подачи проектов.

2 апреля – объявление списка финалистов конкурса и приглашение на финал.

20 апреля – финал конкурса в Киеве.

Конкурс проводят Фонд BrainBasket и IT-компания EPAM при поддержке Агропромхолдинга Астарта, Logika School, iTalent и Сеть Глобального договора ООН. Больше информации о конкурсе и регистрация – по ссылке.

Scratch – это простой, понятный и интересный язык визуального программирования, который был разработан специально для детей в МИТ для изучения азов кодирования в игровой форме. На сегодняшний день в Украине язык Scratch получил широкую известность и преподается в школах.