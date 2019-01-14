Роменчанка украла из магазина продуктов на 1200 гривен

К правоохранителям за помощью обратился управляющий одного из роменских магазинов. Он сообщил, что с полок в торговом зале неизвестная женщина сняла две бутылки элитных напитков и продукты питания: колбасу, мясо и сладости, и вынесла их мимо кассы. По предварительным подсчетам ущерб, нанесенный торговой сети, составил 1220 гривен. Заявитель просил разыскать воровку и предоставил в распоряжение правоохранительных органов записи камер видеонаблюдения, сделанные в торговом зале.
Участковый офицер Роменского отдела полиции во время их просмотра сразу узнал злоумышленницу - женщина была хорошо ему известна, поскольку неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за более тяжкие преступления. Он разыскал и опросил 24-летнюю роменчанку. Она призналась в совершении кражи, объяснив, что за счет похищенных алкогольных напитков и продуктов намеревалась отметить праздник.
Более того, женщина, у которой на иждивении двое малолетних детей, хорошо понимала, что за такой поступок ей грозит не только уголовная ответственность, но и возможное лишение родительских прав.
По факту кражи в полиции начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Молодой женщине уже объявлено подозрение в совершении уголовного преступления. Теперь ее дальнейшую судьбу на ближайшие несколько лет решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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