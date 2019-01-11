Сумские футзалисты примут броварских

На площадке ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко (Роменская, 87) «FoodCentre-СумДУ» будет принимать «Атлетик» из Броваров. Начало игры в 15.00.
После 10 туров сумчане на третьем месте с 20 очками в 8 играх, гости – на шестом с 12 очками в 9 матчах.
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