Сумские футзалисты примут броварских В субботу, 26 января, в Сумах пройдет матч 11-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

На площадке ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко (Роменская, 87) «FoodCentre-СумДУ» будет принимать «Атлетик» из Броваров. Начало игры в 15.00.

После 10 туров сумчане на третьем месте с 20 очками в 8 играх, гости – на шестом с 12 очками в 9 матчах.