Донецкая «Артемсоль» купила газ у несостоявшегося мэра Сум на 65 миллионов гривен Договор на поставку газа, стоимостью 64,71 млн гривен заключило предприятие из Донецкой области и политик из Сум, который находился в розыске.

Соглашение заключили 16 января. Поставщиком 5,83 млн кубометров газа выступило ООО «Энерджи 365», принадлежащее Владимиру Терещенко. Об этом сообщает система «Прозорро», пишет Donbass.live.

Раньше газ «Артемсоли» поставлял «Нафтогаз Украины», при этом объемы закупок были меньше.

Терещенко создал «Энерджи 365» в июле 2017 года, до этого же биография нового поставщика «Артемсоли» была куда интересней. Юрист по образованию, спортсмен и офицер запаса Владимир Терещенко в 2014 году был вторым лицом в ГП «Национальная кинематика Украины», тогда он баллотировался в народные депутаты. Набрал 4,47%, а в 2015 году решил начать путь в политике с местного уровня, зарегистрировавшись кандидатом на пост мэра в родных Сумах. На выборах Терещенко занял 4-ое место и ушел в знакомую отрасль - оборону. В 2015-2016 годах он возглавлял ГП «Укрвоенстрой» Минобороны.

Летом 2016 года в Сумах появились плакаты с ориентировкой на Терещенко. Билборды гласили, что бывшего кандидата в мэры разыскивает полиция. Как тогда писал Данкор, это оказалось правдой, только правоохранители отрицали свою причастность к плакатам. В полиции уточнили, что разыскивают Терещенко по делу о причинении телесных повреждений. Инцидент произошел в спортивном клубе по улице Заливина, 15. Но, как удалось выяснить, это дело закрыто.

К газовой сфере Терещенко приблизился в августе 2016 году, когда вошел в наблюдательный совет ПАО «Киевгаз» в качестве «независимого директора».