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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57276

В Белополье никак не начнут судить силовиков, прессовавших сумской Майдан

В Белопольском районном суде снова отложили подготовительное заседание по делу разгона сумского Майдана.

В связи с ненадлежащим извещением пострадавших hа 10:30 19 февраля отложено подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по фактам незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведения собраний и митингов в г. Сумы путем безосновательного привлечения граждан, принимавших в них участие, к уголовной ответственности и содержания под стражей в качестве меры пресечения, а также по факту совершения превышение власти и служебных полномочий, заведомо незаконного задержания, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 371, ч. 1 ст. 372, ст. 340, ч. 2 ст. 343 УК Украины.

Для информации: санкция ч. 2 ст. 365 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Санкция ч. 3 ст. 371 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Санкция ч. 1 ст. 372 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция ст. 340 УК Украины предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция ч. 2 ст. 343 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

Право Белополье Разгон майдана

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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