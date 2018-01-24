Сумчан запрошують відвідати місце героїчного подвигу української молоді – станцію Крути

Поїздку організовують до станції Крути, де встановлений пам’ятний знак Героям Крут, знаходяться тематичні виставки, присвячені битві та щороку відбуваються тематичні заходи задля ознайомлення молодих лідерів громадянського суспільства з історичними подіями.

Поїздка безкоштовна. Попередньо необхідно заповни анкету за посиланням.

Відібраним учасникам буде завчасно повідомлено про деталі поїздки.

Нагадаємо, цьогоріч 29 січня виповнюється 101 річниця з дня легендарної битви під Крутами, де близько 400 студентів та гімназистів стримували наплив багатотисячної більшовицької армії, тим самим рятуючи мешканців Києва ціною власного життя.