Сумчан запрошують відвідати місце героїчного подвигу української молоді – станцію Крути

Поїздку організовують до станції Крути, де встановлений пам’ятний знак Героям Крут, знаходяться тематичні виставки, присвячені битві та щороку відбуваються тематичні заходи задля ознайомлення молодих лідерів громадянського суспільства з історичними подіями.
Поїздка безкоштовна. Попередньо необхідно заповни анкету за посиланням.
Відібраним учасникам буде завчасно повідомлено про деталі поїздки.
Нагадаємо, цьогоріч 29 січня виповнюється 101 річниця з дня легендарної битви під Крутами, де близько 400 студентів та гімназистів стримували наплив багатотисячної більшовицької армії, тим самим рятуючи мешканців Києва ціною власного життя.
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