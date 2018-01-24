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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:12228

Сумчан запрошують відвідати місце героїчного подвигу української молоді – станцію Крути

Міський центр дозвілля молоді запрошує сумчан приєднатись до чергової поїздки до місця легендарного бою, що відбудеться у День пам’яті Героїв Крут, 29 січня.

Поїздку організовують до станції Крути, де встановлений пам’ятний знак Героям Крут, знаходяться тематичні виставки, присвячені битві та щороку відбуваються тематичні заходи задля ознайомлення молодих лідерів громадянського суспільства з історичними подіями.

Поїздка безкоштовна. Попередньо необхідно заповни анкету за посиланням.

Відібраним учасникам буде завчасно повідомлено про деталі поїздки.

Нагадаємо, цьогоріч 29 січня виповнюється 101 річниця з дня легендарної битви під Крутами, де близько 400 студентів та гімназистів стримували наплив багатотисячної більшовицької армії, тим самим рятуючи мешканців Києва ціною власного життя.

Общество Герои крут Круты

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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