В Сумах суд отказался отстранять электромеханика, который обслуживает лифт-убийцу

Его подозревают по ч.2 ст.278 УК Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель ребенка. Это предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Судья Ирина Климашевская отказала в удовлетворении такого ходатайства в связи с его необоснованностью, пишет sumy.today.
Напомним: по факту гибели ребенка в лифте дома на Супруна, 32/1 расследуется уголовное производство. В его рамках прокуратура объявила подозрение электромеханику и директору ООО «Горсумылифт». Сейчас они находятся под ночным домашним арестом.
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