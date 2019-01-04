В Сумах суд отказался отстранять электромеханика, который обслуживает лифт-убийцу Сегодня, 23 января, в Заречном райсуде г. Сумы рассмотрели ходатайство следователя об отстранении от должности электромеханика ООО «Горсумылифт» Сергея Шубенко.

Его подозревают по ч.2 ст.278 УК Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель ребенка. Это предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Судья Ирина Климашевская отказала в удовлетворении такого ходатайства в связи с его необоснованностью, пишет sumy.today.

Напомним: по факту гибели ребенка в лифте дома на Супруна, 32/1 расследуется уголовное производство. В его рамках прокуратура объявила подозрение электромеханику и директору ООО «Горсумылифт». Сейчас они находятся под ночным домашним арестом.