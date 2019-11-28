По делу о гибели младенца в лифте в Сумах суд допрашивает обвиняемых Сегодня, 6 июля, в Ковпаковском райсуде Сум продолжили рассмотрение уголовного производства по факту гибели младенца в лифте дома по Супруна, 32/1 в январе прошлого года.

Во время заседания суд допросил одного из обвиняемых - электромеханика «Горсумылифта» Сергея Шубенко. В своих показаниях последний пояснил, что в день трагедии сообщение именно об этом неисправном лифте к нему не поступало. Тогда от диспетчера ему поступило лишь сообщение об открытой двери машинного помещения. Электромеханик работал в другом доме, а в дом на Супруна планировал идти только на следующий день. О неисправности в этом лифте электромеханику, по его словам, сообщали ранее, 26 декабря 2018 года, за несколько дней до трагедии. Тогда лифт не работал. Когда Сергей Шубенко прибыл к лифту, то увидел, что лифт закрыт. После этого он поднялся в машинное помещение и поставил перемычку, чтобы поднять кабину лифта и проверить его исправность. После этого он отремонтировал проблему, снял перемычку, а лифт продолжил работать в нормальном режиме.

После и до дня трагедии к этому лифту электромеханик не наведывался. Он считает, что перемычку еще раз тогда мог поставить кто-то другой. В связи с окончанием процессуально отведенного времени допрос обвиняемого должны продолжить 8 июля.

Напомним: в этом деле судят заместителя сумского городского головы Александра Журбу (который с тех пор стал директором департамента инфраструктуры города) и тогдашнего директора департамента инфраструктуры Григория Яременко по ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины. Директора ООО «Горсумылифт» судят по ч.2 ст. 272 и ч.2 ст.367 УК, прораба и электромеханика «Горсумылифта» по ч. 2 ст.272 УК, пишет Sumy.Today.