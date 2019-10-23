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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50296

В Сумах допросили обвиняемого в гибели младенца в лифте

Сегодня, 16 марта, в Ковпаковском районном суде в качестве обвиняемого в гибели младенца в лифте из-за нарушения правил безопасности допросили прораба ООО «Горксумылифт» Валерия Запрягайло.

Напомним: 2 января прошлого года в доме 32/1 по улице Супруна погиб младенец. Двухмесячного мальчика, который лежал в детской коляске, зажало крышей кабины лифта, когда тот начал двигаться с открытыми дверями. Этот лифт за год до трагедии ввели в эксплуатацию после капитального ремонта, который сделали счет городского бюджета, пишет sumy.today.

В преступлениях, из-за которых произошла трагедия, обвиняют пять человек. Заместителя Сумского городского головы Александра Журбу и тогдашнего директора Департамента инфраструктуры города Григория Яременко судят за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины). Директору ООО «Горсумылифт» Евгению Костенко инкриминируют нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 272) и служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч.2 ст.367 УК), прорабу и электромеханику «Горсумылифта» - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст.272 УК).

Дело в том, что в день трагедии правоохранители нашли в лифте перемычку. Процессуальный руководитель в уголовном производстве рассказал, что провод, похожий на тот, из которого была сделана эта перемычка, изъяли во время обыска у электромеханика предприятия «Горсумылифт». «В дальнейшем была назначена экспертиза металлов и сплавов той проволоки, которая была изъята у электромеханика, для сравнения этого провода с перемычкой, установленной в лифте», - сообщил прокурор Кирилл Ткаченко. По его информации, экспертиза установила, что провод, который был изъят с места происшествия, и один фрагмент провода, который был изъят у электромеханика ООО «Горсумылифт» Сергея Шубенко, имеют общую родовую принадлежность по составу материала. Однако Сергей Шубенко пока вины своей не признает, утверждая, что кто угодно мог поставить ту перемычку, а провода одинаковые у всех.

Сегодня в суде допрашивали непосредственного руководителя электромеханика - прораба ООО «Горсумылифт» Валерия Запрягайло. Большинство вопросов сводилась к тому, каким образом он проверял работу электромеханика и как в лифт могла попасть перемычка. Валерий Запрягайло сообщил суду, что качество работы электромеханика непосредственно на месте проверяет избирательно и «периодичность этой избирательности» ни одним документом не установлена. Поэтому лично Валерий Запрягайло проверял этот лифт в 2018 году, после капремонта, дважды. При этом он признал, что жалоб на его работу после ремонта в течение года поступало в разы больше, но проверка выполнения работы электромехаником сводилась к тому, что «лифт снова работал». Появление же роковой перемычки прораб объяснил проникновением постороннего лица. При этом Валерий Запрягайло допускает вероятность «политического» мотива проникновения в лифт, в связи с избирательным процессом (напомним, весной 2019 проходили выборы президента, а летом – Верховной Рады). И, якобы в подтверждение этой гипотезы, рассказал о «несанкционированных проникновениях» еще во время избирательной кампании 2014-го года.

По окончании допроса прораба суд назначил следующую дату заседания на 30 марта.

Право Смерть в лифте

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