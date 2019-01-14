Наркоман «спалился», перейдя улицу в неположенном месте

Дежурный наряд, патрулируя улицы райцентра, увидел мужчину, который в нарушение правил дорожного движения пересекал проезжую часть вне «зебры». По всей видимости, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили и составили административный протокол в соответствии с действующим законодательством.
«Во время поверхностного осмотра наши сотрудники нашли в кармане 48-летнего мужчины медицинский шприц, заполненный жидкостью со специфическим запахом, - комментирует Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - По словам самого правонарушителя, который состоит на учете как наркозависимый, он самостоятельно изготовил наркотическую жидкость для инъекционного введения и держал при себе, чтобы при случае иметь возможность «расслабиться».
Изъятое правоохранители направили в экспертное учреждение для исследования, а в отношении гражданина открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта), которая предусматривает уголовную ответственность в виде ограничения вол на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
В Сумской СИЗО пресечена попытка доставки запрещеных предметов....
23 января в 14.30 на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от дежурного полиции о...
23 января в 16:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Ромнах в 4-м пер. Адмирала Лозовского из-за сложного...
Готовясь к празднику, молодая женщина соблазнилась в супермаркете на дорогие алкогольные напитки и продукты питания....
Происшествие случилось в одном из кафе города Ромны, когда 55-летняя местная жительница отмечала свой день рождения. Собираясь домой после празднования,...