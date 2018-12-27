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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:01260

Сумские дорожники просят водителей убрать машины с обочин дорог

В связи с осложнением погодных условий, ночью техника КП «Дорремстрой» будет убирать улицы и тротуары города в усиленном режиме.

Работать будут с полуночи. К уборке города будет привлечена максимальное количество снегоуборочной техники.

Поэтому, дорожники обращаются к сумчан с просьбой убрать свои автомобили с проезжей части, ведь это мешает движению снегоочистительной техники, пишет сайт мэрии.

Общество Уборка снега

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