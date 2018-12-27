Сумские дорожники просят водителей убрать машины с обочин дорог

Работать будут с полуночи. К уборке города будет привлечена максимальное количество снегоуборочной техники.
Поэтому, дорожники обращаются к сумчан с просьбой убрать свои автомобили с проезжей части, ведь это мешает движению снегоочистительной техники, пишет сайт мэрии.
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