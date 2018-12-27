Сумские дорожники просят водителей убрать машины с обочин дорог В связи с осложнением погодных условий, ночью техника КП «Дорремстрой» будет убирать улицы и тротуары города в усиленном режиме.

Работать будут с полуночи. К уборке города будет привлечена максимальное количество снегоуборочной техники. Поэтому, дорожники обращаются к сумчан с просьбой убрать свои автомобили с проезжей части, ведь это мешает движению снегоочистительной техники, пишет сайт мэрии.