Сумские лучники выступили на кубке мира 18-20 января в Ниме (Франция) прошел этап кубка мира по стрельбе из лука в помещении.

Среди участников были и сумчане. Алексей Гунбин, который был в квалификации 20-ым, занял 9-ое место. Владислав Лесняк – стал 17-м (18).

Сумчанка Полина Родионова стала 9-ой (23), такое же место у студенток СумГПУ Анастасии Павловой (15) и Лидии Сиченниковой (16). Ирина Хочина заняла 33-е место (33).

Лучшим среди украинцев стал львовянин Сергей Макаревич, ставший вторым.