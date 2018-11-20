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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59206

Сумские лучники выступили на кубке мира

18-20 января в Ниме (Франция) прошел этап кубка мира по стрельбе из лука в помещении.

Среди участников были и сумчане. Алексей Гунбин, который был в квалификации 20-ым, занял 9-ое место. Владислав Лесняк – стал 17-м (18).

Сумчанка Полина Родионова стала 9-ой (23), такое же место у студенток СумГПУ Анастасии Павловой (15) и Лидии Сиченниковой (16). Ирина Хочина заняла 33-е место (33).

Лучшим среди украинцев стал львовянин Сергей Макаревич, ставший вторым.

Спорт Стрельба из лука

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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