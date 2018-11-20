Сумские лучники выступили на кубке мира

Среди участников были и сумчане. Алексей Гунбин, который был в квалификации 20-ым, занял 9-ое место. Владислав Лесняк – стал 17-м (18).
Сумчанка Полина Родионова стала 9-ой (23), такое же место у студенток СумГПУ Анастасии Павловой (15) и Лидии Сиченниковой (16). Ирина Хочина заняла 33-е место (33).
Лучшим среди украинцев стал львовянин Сергей Макаревич, ставший вторым.
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