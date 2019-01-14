В Ромнах спасатели помогли доставить инфарктника в больницу (видео)

В автомобиле службы «103», кроме трех медработников, находился мужчина пенсионного возраста, у которого, по предварительным данным, произошел инфаркт.
На место прибыло отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части. Пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 медицинский спецавтомобиль отбуксировали до безопасного участка. Дальше он отправился своим ходом в медицинское учреждение.
К операции были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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