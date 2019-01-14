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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29180

В Ромнах спасатели помогли доставить инфарктника в больницу (видео)

23 января в 16:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Ромнах в 4-м пер. Адмирала Лозовского из-за сложного участка дороги (гололед, снежный занос) «скорая» не может вернуться из вызова.

В автомобиле службы «103», кроме трех медработников, находился мужчина пенсионного возраста, у которого, по предварительным данным, произошел инфаркт.

На место прибыло отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части. Пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 медицинский спецавтомобиль отбуксировали до безопасного участка. Дальше он отправился своим ходом в медицинское учреждение.

К операции были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Гололед Ромны Скорая Снежный занос Спасатели

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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