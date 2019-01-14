В Ромнах спасатели помогли доставить инфарктника в больницу (видео) 23 января в 16:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Ромнах в 4-м пер. Адмирала Лозовского из-за сложного участка дороги (гололед, снежный занос) «скорая» не может вернуться из вызова.

В автомобиле службы «103», кроме трех медработников, находился мужчина пенсионного возраста, у которого, по предварительным данным, произошел инфаркт. На место прибыло отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части. Пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 медицинский спецавтомобиль отбуксировали до безопасного участка. Дальше он отправился своим ходом в медицинское учреждение. К операции были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.