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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32241

В Сумской СИЗО передали сало с наркотиками

В Сумской СИЗО пресечена попытка доставки запрещеных предметов.

23 января в Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре содержания передачи, поступившей заключенному Т. от гражданки Т., в кусках сала были обнаружены полиэтиленовые свертки с веществом зеленого цвета растительного происхождения и с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения, похожим на наркотическое.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и переданы сотрудникам Сумского ОП ГУНП в Сумской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Право Наркотики СИЗО

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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