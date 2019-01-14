В Сумской СИЗО передали сало с наркотиками

23 января в Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
При осмотре содержания передачи, поступившей заключенному Т. от гражданки Т., в кусках сала были обнаружены полиэтиленовые свертки с веществом зеленого цвета растительного происхождения и с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения, похожим на наркотическое.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и переданы сотрудникам Сумского ОП ГУНП в Сумской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
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