Сумчан приглашают на кубок Украины

В спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57) встретятся четыре команды, который сыграю круговой турнир. Кроме «ШВСМ-СумДУ» участвуют львовский действующий чемпион Украины и обладатель кубка «Барком-Кажаны», хмельницкий «Новатор» и одесский «Политехник».
В пятницу игры начнутся в 16.00, в субботу – в 13.00, в воскресенье – в 11.00. Вход свободный.
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