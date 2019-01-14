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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12240

Конотопчанка отдала все деньги мошенникам, спасая фейкового сына

Поздно ночью неизвестные злоумышленники, используя древнюю мошенническую схему по откупу родственника от полиции за якобы совершенное преступление, добились того, что пенсионерка из города Конотоп отдала им все свои сбережения.

В час ночи на телефон 68-летней женщины позвонил неизвестный мужчина и, представившись сыном, сообщил, что якобы совершил дорожно-транспортное происшествие, травмировал человека, а сам попал в полицию. Теперь ему якобы грозит уголовное наказание, которого, впрочем, можно избежать, если оплатить пострадавшему лечение. Поэтому «сын» попросил ее, чтобы та собрала дома все имеющиеся деньги, и передала их мужчине, которого он пришлет. Пенсионерка сделала все, что ей было приказано, и уже через несколько минут передала 1000 долларов США, 2000 евро и 18 000 гривен неизвестному мужчине у дверей собственной квартиры.

Лишь после того, как дело было сделано, женщина позвонила родственникам и поняла, что ее обманули.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Правоохранители снова предостерегают пожилых людей от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Знайте, если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо кому-то передать, вас точно хотят обмануть. Поэтому необходимо сразу положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Мошенничество

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