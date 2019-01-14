Конотопчанка отдала все деньги мошенникам, спасая фейкового сына

В час ночи на телефон 68-летней женщины позвонил неизвестный мужчина и, представившись сыном, сообщил, что якобы совершил дорожно-транспортное происшествие, травмировал человека, а сам попал в полицию. Теперь ему якобы грозит уголовное наказание, которого, впрочем, можно избежать, если оплатить пострадавшему лечение. Поэтому «сын» попросил ее, чтобы та собрала дома все имеющиеся деньги, и передала их мужчине, которого он пришлет. Пенсионерка сделала все, что ей было приказано, и уже через несколько минут передала 1000 долларов США, 2000 евро и 18 000 гривен неизвестному мужчине у дверей собственной квартиры.
Лишь после того, как дело было сделано, женщина позвонила родственникам и поняла, что ее обманули.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.
Правоохранители снова предостерегают пожилых людей от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Знайте, если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо кому-то передать, вас точно хотят обмануть. Поэтому необходимо сразу положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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