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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24380

Работнице «Укрпочты», которая присваивала субсидии односельчан, дали 3 года условно

В течение нескольких месяцев осужденная обманула жителей одного из сел Сумского района на 20 тыс. гривен.

Женщина подделывала подписи односельчан в сведениях о выплате субсидий, а средства, которые были назначены им как социальная помощь, присваивала. После разоблачения, женщине было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Суд первой инстанции признал сотрудницу «Укрпочты» виновной в предъявленных ей обвинениях и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Кроме того, в качестве дополнительного наказания женщине было запрещено в течение года после освобождения занимать должности в учреждениях государственной и коммунальной собственности, связанные с операциями с наличными средствами. Однако, учитывая, что обвиняемая ранее не имела судимостей, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и в добровольном порядке возместил пострадавшим причиненный ущерб, суд на основании ст.75 УК Украины освободил ее от отбывания наказания и установил испытательный срок 2 года.

Сторона обвинения подала апелляционную жалобу на приговор Сумского районного суда г. Сумы. Прокуратура обжаловала предназначенное осужденной дополнительное наказание, а именно увеличить его до двух лет. Осужденная в свою очередь поддержала представленную прокурором апелляционную жалобу и не возражала против ее удовлетворения.

Рассмотрев апелляционную жалобу, коллегия судей Сумского апелляционного суда оставила без изменений окончательное наказание, назначенное судом первой инстанции. Если осужденная усвоит жизненный урок, не совершит нового преступления и будет выполнять возложенные на нее обязанности, то после окончания испытательного срока она будет освобождена судом от назначенного ей наказания. Если же не оправдает предоставленный ей судом шанс на исправление, то суд направит женщину в места лишения свободы для отбывания наказания, сообщает Сумской апелляционный суд.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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